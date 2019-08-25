سليماني :”هذا الهدف سيُحررني”

عبّر إسلام سليماني عن سعادته الكبيرة بأول هدف له مع فريق الإمارة في تصريحات لقناة “بي إن سبورتس” الفرنسية

قال فيها :”لق بدأنا المباراة بطريقة جيدة، حيث أننا عملنا على الوصول الى الشباك من أجل كسب الأسبقية والحصول على الثقة اللازمة من أجل الفوز في هذه المُباراة التي تحمل طابع الديربي”

وواصل الدولي الجزائري :”تحررت بفضل هذا الهدف وعلينا أن نواصل بنفس الطريقة في قادم التحديات التي تنتظرنا في المُستقبل، وأنا أشكر الطاقم الفني وزملائي الذين ساعدوني كثيرا خلال أول مُشاركة لي مع التشكيلة”.

غولام كان أول من هنأه

وفي الأخير، نُشير بأن هدف إسلام سليماني الأول في الليغ 1 صنع الحدث لدى بقية زملائه في المنتخب الوطني وعلى رأسهم فوزي غولام من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي في تويتر،

والذي كان أول من هنأ صاحب الرأسيات الذهبية بتمكنه من الوصول الى شباك نيم،

وجاءت خرجة الظهير الأيسر لتؤكد بأن جميع نجوم الخضر يمتلكون علاقة مميزة مع سوبر سليم، عكس ما يعتقده الكثيرون،

بدليل أن رياض محرز قام منذ أيام بخرجة طريفة معه من خلال موقع إنستغرام مازح خلالها إبن عين البنيان.