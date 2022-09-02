إعــــلانات
الرياضة

سليماني: “هذا ما شجعني على الالتحاق بنادي بريست”

بقلم كريم تيغرمت
سليماني: “هذا ما شجعني على الالتحاق بنادي بريست”
  • 225
  • 0

كشف الدولي الجزائري إسلام سليماني، الأسباب الحقيقية التي دفعته لاختياره الإنضمام لنادي بريست هذا الصيف.

وصرح سليماني، للصفحة الرسمية لناديه بريست: “”تحدثت مع المدرب زاكاريان، في 2013، من أجل الإلتحاق بنادي نانت”.

كما أضاف الهداف التاريخي للخضر: “صحيح أن تواجد كل من بلايلي، وبلقبة في بريست، أمر رائع، ومشجع”.

وتابع إسلام سليماني: “في الحقيقة اهتمام إدارة الفريق، والمدرب بخدماتي، هو ما دفعني لاتخاذ قرار الالتحاق ببريست”.

رابط دائم : https://nhar.tv/0F7xo
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر