سليماني: “هذا ما شجعني على الالتحاق بنادي بريست”

كشف الدولي الجزائري إسلام سليماني، الأسباب الحقيقية التي دفعته لاختياره الإنضمام لنادي بريست هذا الصيف.

وصرح سليماني، للصفحة الرسمية لناديه بريست: “”تحدثت مع المدرب زاكاريان، في 2013، من أجل الإلتحاق بنادي نانت”.

كما أضاف الهداف التاريخي للخضر: “صحيح أن تواجد كل من بلايلي، وبلقبة في بريست، أمر رائع، ومشجع”.

وتابع إسلام سليماني: “في الحقيقة اهتمام إدارة الفريق، والمدرب بخدماتي، هو ما دفعني لاتخاذ قرار الالتحاق ببريست”.