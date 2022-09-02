سليماني: “هذا ما شجعني على الالتحاق بنادي بريست”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الدولي الجزائري إسلام سليماني، الأسباب الحقيقية التي دفعته لاختياره الإنضمام لنادي بريست هذا الصيف.
وصرح سليماني، للصفحة الرسمية لناديه بريست: “”تحدثت مع المدرب زاكاريان، في 2013، من أجل الإلتحاق بنادي نانت”.
كما أضاف الهداف التاريخي للخضر: “صحيح أن تواجد كل من بلايلي، وبلقبة في بريست، أمر رائع، ومشجع”.
وتابع إسلام سليماني: “في الحقيقة اهتمام إدارة الفريق، والمدرب بخدماتي، هو ما دفعني لاتخاذ قرار الالتحاق ببريست”.
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