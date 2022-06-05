سليماني: هذه مواعيد إنطلاق رحلات الحجاج وعودتهم من البقاع المقدسة

كشف أحمد سليماني المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أن أول رحلة لانطلاق الحجاج نحو البقاع المقدسة ستكون بداية من يوم 15 جوان المقبل. وآخر رحلة ذهاب ستكون 4 جويلية القادم.

وأضاف سليماني خلال إستضافته بتلفزيون “النهار”، أن رحلات العودة من البقاع المقدسة ستكون بداية من 15 جويلية المقبل كأول رحلة لعودة الحجاج إلى الجزائر. كما ستكون آخر رحلة في الفاتح أو 2 من شهر أوت المقبل.

وأشار سليماني، إلى أنه تم بالتنسيق مع وزارة الصحة إيفاد كل الادوية والتي وصلت إلى البقاع المقدسة. بالإضافة كذلك إلى سفر البعثة الطبية. مشيرا في سياق ذي صلة، إلى أنه تم تسخير 54 وكالة سياحية. وهي نفس الوكالات 54 التي عملت في 2020. كما تكفل الديوان بالبعثة الوطنية التي سافرت للبقاع المقدسة. أين سيتم تقسيم الرحلات بين الديوان والوكالات .

للإشارة فقد كشف سليماني ، أن عدد الحجاج الذين سجلوا أنفسهم عبر البوابة الرقمية للديوان. ودفعوا تكلفة الحج لحد الآن بلغ 14 ألف شخص من أصل الحصة المخصصة للجزائر هذه السنة والمقدرة بـ 18697حاجا.

وكشف سليماني، بأنه تم تحييين البيانات الخاصة بقرعة الحج للموسم 2020-2021. والتي ألغيت بسب جائحة كورونا. مشيرا إلى أنه تقرر إرجاء عملية الحج للفائزين ضمن هذه القرعة للبالغين من العمر أكثر من 65 سنة إلى الموسم المقبل.

واعترف المدير لعام للديوان الوطني للحج و العمرة، بأن تكلفة الحج المقدرة بدء من هذه السنة بأكثر من 86 مليون سنتيم تعتبر نقطة سوداء. لأن ذلك يعود لجملة من العوامل. منها خروج العالم من أزمة جائحة كورونا. وما تبعها من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. بالإضافة كذلك إلى قيام السلطات السعودية بفرض رسومات جديدة على عديد الخدمات بنسبة تتراوح مابين 05 إلى 15 بالمائة لم تكن موجودة من قبل. منها التأمين الطبي والتأمين على “الكوفيد ” ورسوم جديدة على التأشيرة.

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