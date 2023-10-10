سليماني وآيت نوري يلتحقان اليوم بتربص الخضر

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمس الإثنين، في بيان عبر موقعها الرسمي،عن إلتحاق المهاجم إسلام سليماني والظهير الأيسر ريان آيت نوري، اليوم الثلاثاء بتربص المنتخب الوطني.

وأوضح بيان الفاف، أن برنامج الخضر لنهار اليوم سيكون على النحو التالي: