سليماني وآيت نوري يلتحقان اليوم بتربص الخضر
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمس الإثنين، في بيان عبر موقعها الرسمي،عن إلتحاق المهاجم إسلام سليماني والظهير الأيسر ريان آيت نوري، اليوم الثلاثاء بتربص المنتخب الوطني.
وأوضح بيان الفاف، أن برنامج الخضر لنهار اليوم سيكون على النحو التالي:
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- الإقلاع نحو قسنطينة سيكون بداية من الساعة 11.00 صباحا
- إجراء حصة تحليل بالفيديو بداية من الساعة 17.45
- سيجري الخضر أول حصة تدريبية بقسنطينة على الساعة 18.00 مساءً
- تناول وجبة العشاء على الساعة 20.30 مساءً
- إجراء حصة إسترخائية وتلقي العلاج بداية من الساعة 21.30 لغاية 23.30 ليلا
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