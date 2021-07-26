سليماني وآيت واعمر يزوران الرئيس السابق للرابطة محفوظ قرباج بالمستشفى

زار المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني رئيسه السابق في فريق شباب بلوزداد محفوظ قرباج رفقة اللاعب السابق لفريق لعقيبة حمزة ىيت واعمر بأحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويتواجد الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج بأحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس أين يتلقى العلاج منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وكان محفوظ قرباج وراء إكتشاف اللاعب إسلام سليمانيوإنتدابه من فريق شبيبة الشراقة إلى شباب بلوزداد سنة 2009، لتكون الإنطلاقة الحقيقة لهداف المنتخب الوطني حاليا.