سليماني وبلقبلة أساسيان أمام ستراسبورغ وبلايلي بديلا
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الثلاثي الجزائري اسلام سليماني، هاريس بلقبلة، ويوسف بلايلي، رفقة ناديهما بريست، الضيف ستراسبورغ ضمن الليغ1 الفرنسية.
وكشف الحساب الرسمي لبريست على “تويتر”، تشكيلته الأساسية لهذه المباراة، والتي ضمت اسم الثنائي سليماني، وبلقبلة.
كما شهدت هذه التشكيلة الأساسية، غياب اسم الدولي الجزائري الآخر يوسف بلايلي، الي سبدأ هذه المواجهة من على دكة البدلاء.
Et voici le 𝗫𝗜 brestois pour cette rencontre ! 👇#SB29RCSA | #TeamPirates 🏴☠️ pic.twitter.com/sxzq29dsSh
— Stade Brestois 29 (@SB29) September 4, 2022
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