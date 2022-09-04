سليماني وبلقبلة أساسيان أمام ستراسبورغ وبلايلي بديلا

يواجه الثلاثي الجزائري اسلام سليماني، هاريس بلقبلة، ويوسف بلايلي، رفقة ناديهما بريست، الضيف ستراسبورغ ضمن الليغ1 الفرنسية.

وكشف الحساب الرسمي لبريست على “تويتر”، تشكيلته الأساسية لهذه المباراة، والتي ضمت اسم الثنائي سليماني، وبلقبلة.

كما شهدت هذه التشكيلة الأساسية، غياب اسم الدولي الجزائري الآخر يوسف بلايلي، الي سبدأ هذه المواجهة من على دكة البدلاء.