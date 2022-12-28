سليماني وبلقبلة جاهزان لمواجهة ليون

يستأنف الدوليان الجزائريان، اسلام سليماني، وهاريس بلقبلة، منافسة الليغ1، مع ناديهما بريست، اليوم الأربعاء، بمواجهة نادي ليون.

وأكدت إدارة نادي بريست، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، جاهزية كل من سليماني وبلقبلة، لخوض هذه المواجهة.

كما كشف مسؤولو بريست، عن قائمة اللاعبين المعنيين بهذا اللقاء، والتي ضمت اسمي سليماني وبلقبلة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع نادي بريست، بالضيف فريق ليون، تدخل ضمن الجولة الـ16 من الليغ1 الفرنسية.