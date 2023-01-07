سليماني وبلقبلة ضمن قائمة بريست المعنية بمباراة كأس فرنسا

يواجه الدوليان الجزائريان، اسلام سليماني، وهاريس بلقبلة، رفقة ناديهما بريست، اليوم السبت، نادي أفرانش، ضمن كأس فرنسا.

وكشفت إدارة نادي بريست، عبر الصفحة الرسمية للفريق قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المواجهة والتي ضمت الثنائي سليماني، وبلقبلة.

كما تسكون هذه المباراة فرصة لمهاججم الخضر اسلام سليماني، لمحاولة كسر صيامه عن التهديف، ومعانقة الشباك مجددا.

يذكر أن المباراة التي ستجمع نادي بريست، بفريق أفرانش، تدخل ضمن الدور الـ32 من كأس فرنسا.