سليماني وبن رحمة مرشحان لجائزة لاعب الأسبوع في الأوروبا ليغ

تواجد الدوليان الجزائريان، إسلام سليماني، وسعيد بن رحمة، ضمن قائمة المرشحين لجائزو لاعب الأسبوع للأوروبا ليغ.

وكشف الحساب الرسمي للأوروبا ليغ، عن قائمة المرشحين لنيل هذه الجائزة، والتي ضمت، سليماني، بن رحمة، ديابي، ريكاردو هورتا.

وجاء ترشيح الثنائي الجزائري، بعد تألقهما في آخر مباراة من الأوروبا ليغ، أين سجل سليماني، وبن رحمة، ثنائية، رفقة كل من ليون، وواتس هام.

يذكر أن سفاين فيغولي، هو الآخر تألق في المبارا الأخيرة من هذه المنافسة، أين أمضى على هدف عالمي رفقة غلطة سراي.

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