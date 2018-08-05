سليماني وسامي الجابر يصنعان الحدث !!

أشعل “إسلام سليماني” مواقع التواصل الإجتماعي خاصة من طرف مشجعي نادي الهلال السعودي، الذين يودون إنضمامه للفريق في ظل غياب مهاجم “سوبر”.

وكان “سامي الجابر” رئيس النادي السعودي قد قام بمتابعة حساب “إسلام سليماني” في التويتر وهذا الأخير أيضا قام بمتابعة حساب “سامي الجابر”.

كما أن رئيس الهلال متواجد منذ يوم أمس في “لندن” من أجل حسم صفقة “مهاجم” مثلما كشفت عنه المصادر الصحفية السعودية.

يذرك أن “السوبر سليم” إستبعد فكرة اللعب في الدوري السعودي غير أن مدرب “الهلال” جورجي خيسوس يعمل جاهدا على إقناعه.

ومن جهة أخرى، فإن سوق الإنتقالات في الدوري الإنجليزي سينتهي يوم الخميس المقبل فإذا أراد البقاء في “البريميرليغ” عليه إيجاد فريق هذا الأسبوع، وإلا سيكون مرغما على البقاء في “ليستر” أو الرحيل نحو دوري آخر.

كما أن “كلود بويال” مدرب ليستر لمح لمغادرة الجزائري في آخر تصريح له.