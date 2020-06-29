سليماني وصيف أفضل لاعب إفريقي في فرنسا

نال الدولي الجزائري إسلام سليماني، الإعتراف في فرنسا، باختياره وصيف أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي لموسم 2019-2020، ضمن جائزة “مارك فيفيان”.

وكشفت الصحافة الفرنسية، عن ترتيب جائزة “مارك فيفيان”، لأفضل اللاعبين الأفارقة، في الدوري الفرنسي، والتي توّج بها النيجيري فيكتور أوسيمهان، مهاجم نادي ليل.

وافتك مهاجم الخضر، المركز الثاني، برصيد 95 نقطة، نظير ما قدمه في أول موسم له في الدوري الفرنسي، بألوان نادي موناكو.

وتواجد الدولي الجزائري الآخر، أندي ديلور، مهاجم نادي مونبوليي، ضمن هذه القائمة، أين احتل المركز الـ10.

وجاء الترتيب الكامل لجائزة “مارك فيفيان” لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي، على النحو التالي:

النيجري فيكتور أوسيمهان (ليل) 284 نقطة

الجزائري إسلام سليماني (موناكو) 95 نقطة

المغربي يونس عبد الحميد ( ريمس) 89 نقطة

السنغالي حبيب ديالو (ميتز) 52 نقطة

السنغالي مباي نياينغ (رين) 43 نقطة

المالي حماري تراوري (رين) 37 نقطة

السنغالي ادريسا غاي (باريس سان جيرمان) 37 نقطة

الغابوني دينيسا بوانغا (سان تيتيان) 2 7 نقطة

السنغالي ادوار ميندي (رين) 24 نقطة

الجزائري أندي ديلور (مونبوليي) 13 نقطة

النيجيري موسيس سيمون (رين) 10 نقاط