سليماني وفرحات يُكرمان في فرنسا

تحصل الدوليان الجزائريان إسلام سليماني وزين الدين فرحات على التكريم في فرنسا، وهذا تزامنا مع إلتحاقهما بتربص المنتخب الوطني بالعاصمة.

وأختير الثنائي في التشكيلة المثالية لليغ 1 من طرف جريدة “ليكيب”، نظرا لتألقهما مع كل من موناكو ونيم على التوالي.

وتمكن “سوبر سليم” من الوصول للشباك في مُناسبتين أمام ستراسبورغ، في حين إفتتح “زينو” عداده هذا الموسم أمام بريست.

وجاء هذا التكريم مُستحقا لكلا اللاعبين واللذين يُوقعان على بداية موسم نارية، مما سمح لهما بضمان مكانة مع الخضر.

ويُرتقب أن يكون الثنائي من أبرز العناصر المُعول عليها من طرف جمال بلماضي، خلال التجمع المُقام حاليا بسيدي موسى.