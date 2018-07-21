سليماني يبتعد عن سبورتينغ لشبونة والغموض يكتنف مُستقبله

يبقى مُستقبل النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني غامضا لحد الآن خاصة في ظل التقارير الإعلامية السابقة التي أكدت قُربه من العودة لفريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

لكن آخر الأخبار القادمة من البرتغال توضح أن مُستقبل مُهاجم المنتخب الوطني الجزائري لن يكون داخل أسوار ملعب “جوزي ألفالاد”.

حيث أعلن فريق العاصمة البرتغالية اليوم السبت عن ضم مهاجمه الهولندي السابق “باس دوست” الذي غادر بنهاية الموسم الماضي بسبب أعمال العنف التي قام بها أنصار سبورتينغ.

وبهذا يبتعد “السوبر سليم” عن العودة لفريقه السابق خاصة وأن إدارة فريقه ليستر سيتي الإنجليزي رفضت مُقترح سبورتينغ لشبونة لضم إبن عين البنيان.