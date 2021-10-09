سليماني يبدي فخره بإنجازه مع الخضر

عبر الدولي الجزائري إسلام سليماني، لاعب نادي ليون الفرنسي، عن فخره بالانجاز الذي حققه رفقة المنتخب الوطني خلال مواجهة النيجر.

ونشر اسلام سليماني، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عبر من خلالها عن فخره بالإنجاز الذي حققه بكلمة واحدة، أين كتب “فخور”، كما أضاف عبر حسابه الخاص على “فايس بوك” تعليق “شكرا بلدي”.

وأرفق مهاجم الخضر، هذه التفريدة، بصورة له بقميص المنتخب الوطني يتصدرها الرقم (37)، والذي يرمز لعدد الأهداف التي سجلها في مشواره مع محاربي الصحراء.

يذكر أن إسلام سليماني، سجل أمس الجمعة، ثنائية في مواجهة منتخب النيجر، ما سمح له بكسر الرقم القياسي لعبد الحفيظ تاسفاوت، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للمنتخب الوطني.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.ennahar. androidapp