سليماني يبعث برسالة مشفّرة لبلماضي من البرتغال

تمكّن مهاجم الخضر اسلام سليماني من افتتاح رصيده التهديفي من جديد مع فريقه العائد اليه سبورتينغ لشبونة في الدوري البرتغالي.

وسجّل سليماني هدف التعادل لفريق في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول أمام المستضيف ماريتميو الذي افتتح باب التسجيل. في الدقيقة 5 من المباراة التي جرت بملعب “دوما مارتيمو” ضمن الجولة 28 من البطولة البرتغالية.

وبهذا الهدف. بعث “سوبرسليم” رسالة مشفّرة للناخب الوطني جمال بلماضي “سالة مشفّرة”. حول جاهزيته الكبيرة لقيادة الخضر في مباراة الكاميرون الفاصلة والمؤهلة للمونديال في مارس المقبل. في ظل المشكل الهجومي التي عانت به الكتيبة الوطنية في كان الكاميرون.

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مدرب سبورتينغ يكشف السر وراء استقدام سليماني

كشف مدرب سبورتينغ لشبونة روبين أموريم عن السر الحقيقي وراء إصراره على عودة إسلام سليماني إلى صفوف النادي البرتغالي.

وقال أموريم في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم “بصراحة. لا يجب عليا الإندفاع كثيرا في الإعتماد على خدمات سليماني. أؤكد أنه مستعد للمساعدة”. وأضاف “سأعتمد عليه عندما أحتاجه. لأن الخطة وراء استقدامه كانت على المدى البعيد. والمستقبل. فقط أؤكد أنّ سليماني قدم ما عليه خلال الدقائق التي لعبها معنا”.

كما لم يكشف أموريم. عن إمكانية الاعتماد على ابن مدينة عين البنيان أساسيا غدا في لقاء إستوريل برايا في الجولة الـ 23 من الدوري البرتغالي.

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