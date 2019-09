“سليماني” يتجاوز رقمه التهديفي بعد 360 دقيقة فقط مع موناكو

حيث نشر الحساب الرسمي لGoalPoint.pt على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أرقام مهاجم شباب بلوزداد السابق منذ التحاقه بموناكو.

وأكد الحساب المختص في الأرقام والاحصائيات أن “السوبر سليم” سجل 4 أهداف في 360 دقيقة مع المدرب ليوناردو جارديم في الدوري الفرنسي.

ماجعله يتجاوز رقمه التهديفي المقدر ب3 أهداف في الموسمين الماضيين مع الفرق الثلاثة التي لعب لها وهي ليستر سيتي ،فنربخشة ونيوكاستل.

SLIMANI RENASCIDO? 🆙⭐️

Em apenas 360' de #Ligue1 com @leonardojjardim, Islam Slimani já tem mais acções para golo em 19/20 (4) do que no somatório das 2 épocas anteriores, pelo Leicester, Newcastle e Fenerbahce nas respectivas Ligas (3)

(c/ @DZfoot) pic.twitter.com/0dNg5rWMcJ

— GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) September 25, 2019