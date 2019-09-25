“سليماني” يتجاوز رقمه التهديفي بعد 360 دقيقة فقط مع موناكو

الرياضة
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“سليماني” يتجاوز رقمه التهديفي بعد 360 دقيقة فقط مع موناكو صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يواصل النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” خطف الأنظار في الدوري الفرنسي بسبب تألقه مع فريقه “موناكو”.

حيث نشر الحساب الرسمي لGoalPoint.pt على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أرقام مهاجم شباب بلوزداد السابق منذ التحاقه بموناكو.

وأكد الحساب المختص في الأرقام والاحصائيات أن “السوبر سليم” سجل 4 أهداف في 360 دقيقة مع المدرب ليوناردو جارديم في الدوري الفرنسي.

ماجعله يتجاوز رقمه التهديفي المقدر ب3 أهداف في الموسمين الماضيين مع الفرق الثلاثة التي لعب لها وهي ليستر سيتي ،فنربخشة ونيوكاستل.


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