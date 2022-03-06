سليماني يتجاوز رقم ماجر في الدوري البرتغالي !

تجاوز سهرة أمس السبت النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، رقم مواطنه، رابح ماجر، في الدوري البرتغالي.

مُهاجم سبورتينغ لشبونة سجل ثنائية أمام أروكا ليصل لهدفه ال51 في تاريخ مُشاركاته في الدوري البرتغالي.

حيث أصبح مُهاجم شباب بلوزداد السابق أفضل هداف جزائري في تاريخ الدوري البرتغالي.

كما تجاوز ابن مدينة عين البنيان رقم أسطورة الكرة الجزائرية ماجر الذي يحوز على 49 هدف.

كما يحتل لاعب الريان القطري الحالي، ياسين براهيمي، المركز الثالث ب39 هدف في الدوري البرتغالي.