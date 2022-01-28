سليماني يتجه لمغادرة ليون والعودة لفريقه السابق

يتجه الدولي الجزائري إسلام سليماني، لمغادرة ناديه أولمبيك ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، عن رغبة إدارة نادي ليون، في إعارة مهاجمها الجزائري سليماني، خلال الميركاتو الجاري.

كما أكدت ذات المصادر، عن اقتراب هداف الخضر، من العودة إلى ناديه السابق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ومن القرر أن يعود إسلام سليماني، إلى سبورتينغ، على شكل إعارة من نادي ليون إلى غاية نهاية الموسم الجاري

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور