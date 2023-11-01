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الرياضة

سليماني يتعافى وجاهز لاستعادة مكانته مع كوريتيبا

بقلم محمد لمين صحراوي
سليماني يتعافى وجاهز لاستعادة مكانته مع كوريتيبا
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يستعد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، لاستعادة مكانته الأساسية في مباراة ناديه كوريتيبا البرازيلي، المرتقبة ليلة اليوم الأربعاء إلى الخميس، أمام غريميو.

وكان سليماني، قد غاب عن اللقاء الأخير لكوريتيبا أمام انترناسيونال، برسم الجولة الـ 30 من الدوري البرازيلي، بسبب احساسه ببعض الآلام العضلية.

وكشف موقع ” umdoisesportes” البرازيلي، بأن مهاجم الخضر، تخلص من الإصابة. وبات جاهزا للعودة إلى التشكيلة الأساسية لنادي كوريتيبا، الذي يسستقبل نظيره غريميو، برسم الجولة الـ 31.

وستريح عودة سليماني، إلى أجواء المنافسة من دون شك، الناخب الوطني جمال بلماضي. مع انطلاق العد التنازلي لتربص شهر نوفمبر الجاري، تحسبا لمواجهتي الصومال وموزمبيق، برسم الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المونديال.

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