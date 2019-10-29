“سليماني” يتفوق على “دي ماريا” و”مبابي”

رغم أنه لم يُقدم تمريرة حاسمة ضد “نانت” إلا أن النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” لايزال يتصدر قائمة أحسن الممررين الحاسمين في “الليغ 1”.

الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أشاد مُجددا أمسية اليوم الثلاثاء بمهاجم فريق “موناكو”.

حساب “الليغ 1” نشر ترتيب أفضل الممررين الحاسمين بعد مرور 11 جولة والذي تصدره “السوبر سليم” ب7 تمريرات حاسمة.

وكتب الحساب:”ما زال إسلام سليماني يحلق وحيدًا في صدارة قائمة صانعي الأهداف بـالدوري الفرنسي بعد نهاية الجولة 11″.