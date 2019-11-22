“سليماني” يتفوق على عطال ودولور

الرياضة
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“سليماني” يتفوق على عطال ودولور صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تفوق النجم الدولي الجزائري لفريق موناكو الفرنسي “إسلام سليماني” على مواطنيه “يوسف عطال” و”آندي دولور”.

وذلك في التصويت الذي أطلقه الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على “التويتر” حول أفضل لاعب عربي لحد الآن في “الليغ 1”.

حساب “الليغ 1” نشر صورة “السوبر سليم” اليوم الجمعة مُرفقا إياها بعبارة.

“5 أهداف، 8 تمريرات حاسمة..  المحارب الجزائري إسلام سليماني حصل على أكبر نسبة تصويت كأفضل لاعب عربي في أول يوم من دوري المواهب”.

وختم حساب “الليغ 1″ التغريدة بعبارة:”1..2..3 فيفا سليماني!”.


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