سليماني يتلقى أخبارا سارة في فرنسا

تلقى الدولي الجزائري، إسلام سليماني، أخبارا سارة في فرنسا، بعدما أكدت جريدة “ليكيب”، بأنه سينال أول فُرصة له كأساسي مع أولمبيك ليون سريعا.

وكشفت ذات المصدر، بأن “سوبر سليم”، سيكون حاضرا منذ البداية خلال الداربي أمام سانت إيتيان، غدا الأحد.

وكان رأس الحربة، قد شارك لربع ساعة، خلال الجولة الماضية من الليغ 1 والتي عرفت خسارة فريقه الجديد أمام ماتز.

وسيكون صاحب الـ32 عاما، مُطالبا باستغلال الفُرصة التي ستمنح له من أجل فرض نفسه سريعا مع “لوال”.

وفي سياق مُتصل، يتجه جمال الدين بن العمري، لمواصلة مُسلسل الجلوس على مقاعد البدلاء.