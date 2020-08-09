سليماني يتلقى أخبارا سيئة من فرنسا

تلقى الدولي الجزائري إسلام سليماني، أخبارا سيئة من فرنسا، بعدما تأكد إنسحاب أولمبيك مارسيليا من إستقدامه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت جريدة “ليكيب”، بأن “لوام” وبعدما إستفسرت عن وضعية رأس الحربة، تراجعت سريعا عن فكرة التفاوض بشأن ضمه لصفوف تشكيلتها.

وأكد ذات المصدر، إستهداف فريق الجنوب لمُهاجم صريح يكون صغيرا في السن، وهو الشرط الذي لا يتوفر في محارب الصحراء.

ويبقى مُستقبل بطل إفريقيا 2019، مجهولا لحد الساعة وهو الذي لا يزال مُرتبطا بعقد لعامين قادمين مع ليستر سيتي الإنجليزي.