سليماني يتلقى ضربة موجعة جديدة !!

تلقى النجم الدولي الجزائري لفريق “موناكو” الفرنسي “إسلام سليماني” ضربة موجعة جديدة بعد تأكد قرب رحيل المدرب البرتغالي “ليوناردو جارديم”.

“فرانس فوتبول” كشفت ان إدارة “موناكو” تتجه للتخلي عن جارديم بسبب تذبذب النتائج في مرحلة الذهاب واحتلال زملاء سليماني للمركز السابع.

ذات المصدر اضاف ان مُسييري “موناكو” باشروا المفاوضات مع المدرب السابق للمنتخب الإسباني “روبرت مورينو” من اجل التعاقد معه خلفا لجارديم.

يُذكر ان “ليوناردو جارديم” هو من استقدم “سليماني” لموناكو وكان سببا رئيسيا في تألقه الكبير هذا الموسم ماقد يجعل رحيله صدمة للاعب السياربي السابق.