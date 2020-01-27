سليماني يثور على إدارة موناكو ويطالب بالرحيل!

أكدت مجلة فرانس فوتبول على موقعها الإلكتروني، أن اللاعب الجزائري إسلام سليماني قد طلب من إدارة فريقه موناكو بتسريحه خلال الميركاتو الشتوي.

وأضافت المجلة الفرنسية أن سليماني متخوف من أن يكون ضحية الخطة الجديدة للمدرب الجديد لفريق موناكو روبرت مورينو الذي قرر التحول من خطة 4-4-2، إلى خطة 4-3-3.

للتذكير فإن سليماني لا يزال مرتبطا بعقد إعارة من فريق ليستر سيتي إلى نادي نوناكو إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

ويتواجد سليماني محل أطماع العديد من الأندية الإنجليزية على غرار مانشستر يونايتد، وتوتنهام.