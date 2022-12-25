سليماني يثير الإعجاب بإرثه التهديفي في سبورتينغ لشبونة

كشف موقع “ترانسفر ماركت” عن تمركز الدولي الجزائري إسلام سليماني في المرتبة الرابعة كأفضل هداف في فريقه السابق سبورتينغ لشبونة.

وأكّد الموقع المتخصص في الأرقام والإحصائيات بتفاصيلها أن إسلام سليماني سجّل 77 هدف في 123 مباراة مع إمتلاكه 61 هدف مثير للإعجاب أي 0.50 هدفا في 30 دقيقة.

كما قال أن ثلاث مهاجمين فقط تفوّقوا على مهاجم الخضر في المجال التهديفي والأمر يتعلّق بكل من ليدسون وباس دوست. إلى جانب نجم مانشستر يونايتد حاليا برونو فيرنانديز.

وكان اسلام سليماني قد خاض تجربة في مختلف الأندية الأوروبية ابرزها ليون وموناكو بعدما تألق في الدوري البرتغالي.

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