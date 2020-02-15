سليماني يثير دهشة النجم السابق لمرسيليا

أبدى النجم السابق لنادي أولمبيك مارسيليا، فرانك سوزي، إندهاشه من مردود الدولي الجزائري إسلام سليماني، هذا الموسم، بألوان ناديه موناكو.

وصرح محلل قناة “كنال+” الفرنسية، أمس السبت، عقب فوز موناكو، على مونبوليي: “لا أدري كيف يقوم سليماني، بكل هذه التمريرات الحاسمة الخيالية لزملائه”.

وجاء هذا التعليق من فرانك سوزي، بالنظر للتمريرات الحاسمة العديدة، التي منحها مهاجم الخضر، لزملائه في هذه المواجهة.

يذكر أن إسلام سليماني، منح الفوز لناديه موناكو، خلال مواجهة مونبوليي، بعد تسجيله الهدف الوحيد في هذه المباراة.