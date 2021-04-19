سليماني يحافظ على حظوظه رفقة ليل في المنافسة على اللقب

شارك الدولي الجزائري إسلام سليماني أمس الأحد، في الفوز الذي حققه ناديه ليون، أمام نانت بنتيجة 2-1، ضمن الدوري الفرنسي.

ودخل سليماني أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه ليون، لثاني مباراة له على التوالي، أين بصم على مردود جيد، رغم عدم تمكنه من هز الشباك.

ومن خلال هذا الفوز، حافظ الدولي الجزائري، رفقة ناديه، على حظوظهم في التنافس على لقب البطولة، قبل خمس جولات عن نهاية الموسم.

ويتواجد اسلام سليماني، رفقة ليون، في المركز الخامس من ترتيب البطولة، برصيد 67 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر نادي ليل.