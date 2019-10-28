سليماني يحدث طوارئ في موناكو قبل مواجهة مرسيليا

تعرض الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم نادي موناكو الفرنسي، لإصابة ستبعده عن الميادين، لفترة معينة.

وكشف الموقع الرسمي لنادي موناكو الفرنسي، أن إسلام سليماني، شعر ببعض الآلام على مستوى الأربطة، خلال المباراة الأخيرة لفريقه أمام نادي نانت.

وأوضح ذات المصدر، أن مهاجم الخضر، سيغيب عن المباراة المقبلة لناديه موناكو، والتي سيواجه فيها نادي مرسيليا، الأربعاء المقبل.

ويعد غساب إسلام سليماني، عن مواجهة مرسيليا، ضربة موجعة لمدربه ليوناردو جارديم، بالنظر لقيمة “السوبر سليم”، في تشكيلة موناكو.