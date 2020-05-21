سليماني يحدد أهدافه المستقبلية مع الخضر ويدعم بلماضي

تحدث الدولي الجزائري إسلام سليماني، عن مستقبله وأهدافه المقبلة رفقة المنتخب الوطني، مبديا طموحا كبيرا، لتحقيق المزيد من النجاحات.

وقال سلمياني، في هذا الخصوص، خلال حوار لموقع “le score”: “أهدافي المستقبلية، هي نفسها أهداف المنتخب الوطني”.

وأضاف: “نريد التأهل للطبعة المقبلة من كأس العالم المقررة بقطر، لكن قبل ذلك علينا الدفاع عن لقبنا الإفريقي، في “الكان” المقبلة بالكاميرون”.

وساند مهاجم الخضر، مدربه جمال بلماضي، بخصوص تصريحاته، حول هدفه في حال بلوغ مونديال قطر، حيث قال سليماني.

“لا يوجد شيء غريب في ما قاله بلماضي حول هدفه في مونديال قطر، بدليل تصريحاته قبل انطلاق كان 2019، مدرب طموح مثله سيفكر دائما بهذه الطريقة”.

وتابع إسلام سليماني: “إذا تأهلنا لمونديال قطر، وهذا ما آمله، سنلعب مبارياتنا بكل عزيمة، ودون أي عقدة أو مركب نقص”.