سليماني يحظى باعتراف الكاف

أثنى الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، على الدولي الجزائري إسلام سليماني، بعد تألقه في مباراة الذهاب أمام الكاميرون.

ونشر للاتحاد الإفريقي للعبة، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، جاء فيها: “أينما ارتحل يسجل الأهداف”.

كما تابع “الكاف”، ثنائه على مهاجم الخضر، معترفا: “إسلام سليماني هداف من الطراز الرفيع”.

وأرفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هذه التغريدة، بمجموعة من الثصور لاسلام سليماني، خلال تسجيله هدف الفوز في مباراة الذهاب أمام الكاميرون