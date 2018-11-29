سليماني يحظى بفرصة جديدة أمام زغرب

يواجه نادي فنر بخشة التركي، اليوم الخميس، نادي دينامو زغرب الكرواتي، لحساب إياب مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وكشف موقع “صباح سبور” التركي، أنّ الدولي الجزائري إسلام سليماني، منتظر أساسيا في هذه المباراة، ضمن تشكيلة فريقه فنر بخشة.

وقرر المدرب أيرون كومان، الإعتماد على مهاجم الخضر في هذه المباراة، بالنظر لغياب كل من المهاجمين، أندري أيو، وماثيو فالبوينا.

وسيكون إسلام سليماني أمام فرصة جديدة لتعويض ما فاته وإبراز قدراته، خاصة وأنه لم يسجل سوى ثلاثة أهداف، في جميع المنافسات بألوان ناديه فنر بخشة.