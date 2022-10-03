سليماني يخرج عن صمته: شجعت بلايلي على البقاء في بريست لكن..

كشف الدولي الجزائري اسلام سليماني عن الحديث الذي جرى بينه و يوسف بلايلي قبل اتخاذ الاخير قراره بالرحيل عن بريست.

وقال اسلام سليماني في تصريح لجريدة “تيلغرام” الفرنسية التي نقلها موقع “قول” العالمي :”شجعت بلايلي على البقاء في بريست.”

وأضاف ابن الشراقة: ” لا أريد التحدث في الموضوع كثيرا، الأمر معقد بعض الشيء “.

كما تابع :” يوسف رجل مسؤول عن نفسه، ومسؤول عن قراره، ومن جانبي اتمنى أن يجد فريقا مناسبا له في أقرب الأجال”.

و اردف مهاجم الخضر :”وجوده في بريست ساعدني كثيرا، إلى جانب بلقبلة. أؤكد أن يوسف لعب دورا كبيرا في قراري باللعب لصالح بريست، لكن لم أكن اعتقد بتاتا مغادرته في الوقت الراهن”.

كما ختم مهاجم بريست :”أهم شيء لبلايلي هو ايجاد نادي يحمل قميصه، وأؤكد لكم فقط أنه لاعب يملك إمكانيات كبيرة جدا”.