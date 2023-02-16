سليماني يخيّب رفقة اندرخلت في دوري المؤتمر الأوروبي

فشل الدولي الجزائري إسلام سليماني في قيادة فريقه اندرلخت للفوز على المستضيف لودوغوريتس البلغاري.

و انتهت نتيجة مباراة اليوم الخميس بخسارة مهاجم الخضر إسلام سليماني و رفقائه بهدف مقابل صفر ضمن مباريات دوري المؤتمر الأوروبي.

كما نال إسلام سليماني البطاقة الصفراء في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول. وسجّل هدف المباراة المتألق ايغور تياغو.

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