سليماني يدخل النفق المُظلم

إزدادت وضعية الدولي الجزائري، إسلام سليماني تعقيدا مع “ليستر سيتي”، لدرجة أن المدرب “كلود بويال” أصبح يتفادى استدعاءه للمُباريات الرسمية.

وإتفقت مُعظم وسائل الإعلام البريطانية بأن “سوبر سليم” دخل النفق المُظلم، بعدما فقد مكانته حتى كـ”جوكر” لصالح زميله “ليوناردو أولوا”.

يُشار بأن هداف المنتخب الوطني لم يُشارك في الجولات الثلاث الماضية من البريمير ليغ الإنجليزية، بسبب الخيارات الفنية لطاقم “الفوكسيس”.

ورُشح إبن عين البنيان للعودة لفريقه السابق “سبورتينغ لشبونة”، بعد تأكيد “جورج خيسوس” عن استعداده لاستقباله في تشكيلته من جديد.