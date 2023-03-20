سليماني يدفع أندرلخت لتجديد عقده

يتجه نادي أندرلخت البلجيكي، لتجديد عقد لاعبه الدولي الجزائري، إسلام سليماني، الذي كان قد التحق بالفريق شهر جانفي الماضي، قادما من بريست الفرنسي، بعقد إلى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت موقع “فوتبال كرانت” البلجيكي، اليوم الاثنين، بأن سليماني، دفع بفضل مستوياته الكبيرة، وتسجيله 7 أهداف في 11 مباراة فقط، مسؤولي أندرلخت، لتحضير عقد جديد له قبل نهاية عقده الجاري.

ونشر ذات المصدر، تصريحا للصحفي البلجيكي، اكريم كونور، قال فيه إن إدارة أندرلخت باشرت خطوات، ربط الدولي الجزائري، بعقد جديد.

كما أكد الموقع البلجيكي، في السياق ذاته، وجود نية من سليماني وكذا إدارة ناديه، من أجل استمرار لاعب الخضر في أندرلخت.

وفي الأخير، أشار المصدر ذاته، إلى أنه لحد كتابة هذه الأسطر، لم يتم تحديد مدة العقد الجديد، مضيفا بأن الأمور ستتضح أكثر في غضون الأسابيع القادمة.