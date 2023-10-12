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الرياضة

سليماني يرد على انتقادات لقطة ضربة الجزاء

بقلم عزيز طالبي
سليماني يرد على انتقادات لقطة ضربة الجزاء
ضربة الجزاء
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رد الدولي الجزائري اسلام سليماني على الانتقادات الكبيرة التي واجهها خلال فك الكرة من بين أيدي سعيد بن رحمة أثناء ضربة الجزاء.

وقال اسلام سليماني في تصريحه عن اللقطة خلال المنطقة المختلطة “في قانون كرة القدم، هناك مدرب يحدد من ينفذ ضربة الجزاء، يوجد في المنتخب محرز بعده سليماني”.

وأضاف “أنا شخص ولاعب محترف ذهبت الى البرازيل و لم أفضل الذهاب الى قطر، أسعى للعب بشكل أكبر في البرازيل”.

كما تكلم سليماني “يجب الفخر بما أقدّمه، و ألعب في الدوري البرازيلي كما انطلقت من الجزائر، بعض الأشخاص لا يحبون من نفعل”.

وختم “سليماني في عمري 35 سنة ذهبت إلى بطولة قوية”.

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