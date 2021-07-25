سليماني يرد على مدربه ويسجل هدفا رائعا أمام فريقه السابق

رد سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني بطريقته الخاصة على مدربه في فريق أولمبيك ليون الفرنسي الذي يريد تسريحه.

إسلام سليماني جلس على مقاعد البدلاء في بداية المواجهة الودية التي جمعت أولمبيك ليون بمضيفه سبورتينغ لشبونة، والتي لعبت بملعب خوزي آلفالاد.

السوبر سليم دخل في الدقيقة ال74 مكان توكو إيكامبي واستطاع تسجيل الهدف الثاني لأولمبيك ليون بطريقة رائعة في الدقيقة ال90+3.

وانتهت المواجهة بتفوق الفريق السابق لإبن مدينة عين البنيان بثلاثية لهدفين.