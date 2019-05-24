سليماني يرفض اللعب في الدوري اليوناني

رفض الدولي الجزائري، إسلام سليماني مُجرد التفاوض مع نادي “أولمبياكوس” اليوناني وفقا لما كشفت عنه أحد الإذاعات المحلية هناك.

وأوضح الإعلامي “كريستوفرس إفنجيلاتوس” بأن “سوبر سليم” لم يكن مُهتما تماما بالمُقترح الذي وصله من كبير الإغريق من جميع النواحي.

وقابل العرض بالرفض المُباشر، رغم الوضعية الكارثية التي عاشها خلال الموسم الجاري رفقة ناديه “فينرباتشي” والذي لم يلعب معه مؤخرا.

وصرّح الإعلامي :”أكد لإدارة الأوليمبياكوس بأنه مهما كانت قيمة العرض الذي سيوضع على الطاولة من اجله فإنه سيُقابله بالرفض المُطلق”.