سليماني يريد البقاء في “البريميرليغ” !

كشفت الصحف البريطانية أن سليماني يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي سواء مع ليستر سيتي أو فريق آخر، خاصة أن المدرب “بويال” لم يحسم في مصيره.

وكان المدرب الفرنسي قد أكد أنه سيتحدث مع سليماني في الأيام المقبلة حول إمكانية بقائه في ليستر أو رحيله.

يذكر أن العديد من الأندية الإنجليزية تسعى لضمه في الصائفة على غرار “وست هام” و “واتفورد”.

إدارة “الهامرز” كانت تريد الظفر بخدماته في الميركاتو الشتوي الماضي لكن سليماني فضل الإنضمام لـ “نيوكاسل”.

ولدى سليماني عروضا أخرى من أندية تركية على غرار بشكتاش وفينربخشة.