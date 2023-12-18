سليماني يسارع الزمن للحاق بـ “الكان”

يواصل الدولي الجزائري، إسلام سليماني، العمل بجدية من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة، تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

ووثق مهاجم الخضر، تدريباته التي يجريها على انفراد أملا في اللحاق بـ “الكان” وظهر سليماني. في إحدى الصور بشاطئ البحر، وفي أخرى بإحدى الحدائق وهو يجر الأثقال لتعويض النقص البدني الذي يعاني منه.

ولم يشارك سليماني، في أي مباراة رسمية منذ شهر كامل، حيث يعود آخر ظهور له إلى لقاء الخضر أمام موزمبيق ضمن تصفيات المونديال يوم الـ 19 نوفمبر الفارط.

وتعرض يومها الدولي الجزائري، لإصابة جعلته يغادر أرضية الميدان. عند الدقيقة الـ 17، وهي الإصابة التي حرمته، من آخر 4 لقاءات لنادي كوريتيبا البرازيلي، الذي كان قد سقط مسبقا إلى الدرجة الثانية.