سليماني يساند سوداني ويتمنى عودته سريعا للخضر

عبر الدولي الجزائري اسلام سليماني، عن مساندته لزميله في الخضر، العربي هلال سوداني، بالنظر للإصابة التي يعاني منها هذا الأخير.

ونشر إسلام سليماني، تغريدة عبر حسابه الخاص، جاء فيها: “أتمنى لك الشفاء العاجل أخي، عد إلينا سريعا نحن بحاجة لك”.

ورد العربي هلال سوداني، بدوره عبر حسابه الخاص على “تويتر”، على زميله في الخضر اسلام سليماني، شاكرا إياه على هذه المساندة.

يذكر أن هلال سوداني، يغيب عن تشكيلة الخضر أمام الطوغو، بعد خضوعه مؤخرا لعملية جراحية، ستبعده عن الميادين لعدة أسابيع.