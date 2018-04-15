سليماني يساهم في فوز نيوكاسل على أرسنال

شارك الدولي الجزائري، إسلام سليماني، في ثاني مباراة له رفقة فيرقه نيوكاسل، في المباراة التي جمعتهم اليوم بأرسنال، مساهما في فوز فريقه بنتيجة 2-1.

وجاءت مساهمت إسلام سليماني، من خلال مشاركته في لقطة هدف الفوز، الذي سجله فيرقه في الدقيقة 86، من خلال تمريرة رأسية.

وجاءت هذه التمريرة من سليماني، بعد دخوله بديلا في هذه المباراة، في الدقيقة الـ63، أين كان فريقه متعادلا في النتيجة بـ1-1.

وبهذا ساهم مهاجم الخضر، اسلام سليماني، في رفع رصيد فريقه من النقاط، إلى النقطة 41، ضمن من خلالها البقاء في “البريمير ليغ” الإنجليزية.