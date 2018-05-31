سليماني يسبب صداعا لـ “ليستر سيتي”

يبدو أن مستقبل الجزائري “إسلام سليماني” سيبقى غامضا إلى إشعار آخر، حسب ما نشره موقع “ليستر ميركوري”، فالنادي الإنجليزي يريد التخلص منه لكن بسعر مناسب.

سليماني محل اهتمام العديد من الأندية على غرار وست هام، واتفورد، وأيضا بشكتاش وسبورتينغ لشبونة، لكن قيمة الصفقة تعرقل إنضمامه لأحد هذه النوادي.

فإدارة ليستر كانت قد حددت في وقت سابق قيمة الجزائري، والتي قدرت بـ 22 مليون أورو، ومبلغ إعارته يكون أكثر من 5 مليون أورو.

وقيمته المرتفعة سببت صداعا لإدارة “الفوكسيس”، كما أن المدرب “بويال” أكد في العديد من المناسبات عدم رغبته في بقاء اللاعب.