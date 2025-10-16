سليماني يسجل أول أهدافه مع CFR كلوج الروماني

افتتح المهاجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، عداده التهديفي مع ناديه الجديد CFR كلوج الروماني.

وسجل سليماني، هدفًا ثمينًا في شباك نادي إف كيه تشيكسزيريدا ميريكورا تشوك، ضمن منافسات الجولة الخامسة المؤجلة من البطولة الرومانية.

سليماني دخل أرضية الميدان بديلًا في الدقيقة الـ69، ولم يحتج سوى دقائق قليلة ليُحدث الفارق. إذ تمكن من تسجيل هدف التقدم لفريقه، مساهماً في تعادل CFR كلوج بنتيجة (2-2).

وبهذا الهدف، يرفع سليماني رصيده من المساهمات التهديفية إلى اثنتين منذ انضمامه للفريق. بعدما قدّم تمريرة حاسمة (أسيست) في أول ظهور له أمام نادي أوتا أراد، ليواصل تأكيد جاهزيته وقدرته على ترك بصمته سريعًا في تجربته الجديدة.

اللاعب الجزائري البالغ من العمر 36 عامًا، يبدو مصممًا على استعادة بريقه التهديفي في الدوري الروماني، مستفيدًا من خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية.

أداء سليماني المتصاعد يعد مؤشرًا إيجابيًا لجماهير CFR كلوج التي تعقد عليه آمالاً كبيرة لقيادة الهجوم في قادم الجولات.