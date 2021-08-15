سليماني يسقط بثلاثية نظيفة رفقة ليون أمام أنجي

تلقى الدولي الجزائري إسلام سليماني خسارة قاسية، رفقة ناديه ليون، في المباراة التي جمعتهم ليوم الأحد، بنادي أنجي.

وشارك سليماني، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ليون، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الثانية من الليغ1.

ورغم تحركاته الكبيرة في هجوم ليون، عجز الدولي الجزائري، عن هز الشباك في هذه المباراة، رغم الفرص التي أتيحت له.

وانتهت هذه المواجهة، بتسجيل رفقاء الام سليماني، لأول هزيمة لهم هذا الموسم في الليغ1، بنتيجة 3-0، لصالح أنجي.