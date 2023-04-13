سليماني يشارك في الفوز المبهر لاندرلخت في المؤتمر الأوروبي

شارك الدولي الجزائري إسلام سليماني في الفوز الذي حقّقه رفقة زملائه في اندرخلت أمام نادي إي زد ألكمار.

وسجّل اسلام سليماني مشاركته الأساسية، أين قدّم ما عليه رغم انه لم يفلح في تسجيل هدفا شخصيا في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وجرت المباراة ضمن ذهاب ربع النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي التي جرت داخل القواعد بملعب “لوتو بارك”.

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