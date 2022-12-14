سليماني يشارك في فوز بريست العريض أمام أوساسونا

شارك الدولي الجزائري إسلام سليماني في الفوز الكبير لفريقه بريست بثلاثية نظيفة أمام اوساسونا الإسباني في اللقاء الودي الذي جرى أمس.

وأكّد موقع “تلغرام” الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن إسلام سليماني شارك في شوط واحد لفريق بريست، وقدّم شوطا جيّدا رغم فشله في التسجيل.

ووصف الموقع الفرنسي مهاجم الخضر بـ “الألة” التهديفية، الذي ينتظر أن يشغّلها في القريب العاجل.

كما قال المصدر، أن سليماني عاد بشكل متأخر إلى ناديه الفرنسي بعدما منحته فترة راحة بسبب توقف البطولة بسبب الانشغالات بمونديال قطر.

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