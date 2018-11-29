“سليماني” يشتكي من زملائه!

كشفت تقارير إعلامية تركية، بأن الدولي الجزائري، إسلام سليماني، إشتكى ببعض من زملائه في “فينرباتشي” لمُدرب الفريق، الهولندي، “إيروين كومان”.

وأكد موقع “فوتبول أرينا” بأن المُهاجم، أكد للرجل الاول في الطاقم الفني على أنه لايتحصل على الدعم اللازم من رفاقه.

وأشارت ذات المصدر لغضب إبن عين البنيان، لعدم وصوله الكرات له بالطريقة التي تُساعده على صناعة الفارق في منطقة العمليات.

ويعيش “سوبر سليم” موسما عسيرا مع كبير “إسطنبول”، حيث إكتفى بتسجيل هدف يتيم في الدوري وثنائية في “الأوروبا ليغ” فقط.