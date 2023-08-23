سليماني يشد رحاله إلى كوريتيبا

شد الدولي الجزائري إسلام سليماني، اليوم الأربعاء، رحالة من العاصمة البرازيلية، إلى مدينة كوريتيبا، من أجل الإلتحاق بناديه الجديد.

ونشرت إدارة نادي كوريتيبا، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تغريدة قال فيها: “سليماني قادم.. الرجل قادم”.

كما أرفق النادي البرازيلي، هذه التغريدة، بصورة للهداف التاريخي للخضر، وهو يستقل الطائرة باتجاه مدينة كورتيبا، الواقعة جنوب البرازيل.

يذكر أن إسلام سليماني، أمضى هذا الصيف على عقد يربطه بنادي كوريتيبا البرازيلي، في صفقة انتقال حر.